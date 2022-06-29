Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 16 человек. 10 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 467 случаев заболевания коронавирусом. 130 794 заболевших выздоровели. 858 скончались.



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