Томские студенты могут возместить затраты на проезд по пригородным маршрутам

Студенты-очники томских университетов и средних специальных образовательных учреждений могут воспользоваться льготным проездом по пригородным маршрутам.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в их число входят регулярные рейсы до с. Дзержинское, д. Лоскутово, п. Светлый, мкр. Юбилейный и ул. Водозаборная с. Тимирязевское.

Размер выплаты составляет 400 рублей в месяц и осуществляется в первом полугодии — с месяца обращения по июнь, во втором полугодии — с месяца обращения (но не ранее начала учебного года) по декабрь.

Чтобы оформить выплаты студентами или их законным представителям необходимо обращаться в отделы по работе с территориями администрации района города Томска по месту жительства.



Уточняется, что это году на оказание этой выплаты городским бюджетом предусмотрено 908,0 тыс. руб.

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