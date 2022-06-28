В Томске задержали подозреваемого в контрабанде леса в Узбекистан

Сотрудники регионального УФСБ пресекли канал контрабанды древесины в Узбекистан, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2021 году представитель одной из национальных диаспор незаконно приобрел древесину хвойных пород у лиц, не имеющих право торговать стратегическим ресурсом. Затем подозреваемый передал в Сибирскую электронную таможню недостоверные сведения о происхождении и производителе древесины. В итоге сырье, стоимостью более 9 млн рублей было выпущено в Республику Узбекистан.

В результате в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Сейчас он находится под стражей.

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