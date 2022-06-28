18+
18+

В Томске задержали подозреваемого в контрабанде леса в Узбекистан

Криминал, Томские новости, контрабанда лес заготовка ресурсы сырье поставки нарушение закона В Томске задержали подозреваемого в контрабанде леса в Узбекистан

Сотрудники регионального УФСБ пресекли канал контрабанды древесины в Узбекистан, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2021 году представитель одной из национальных диаспор незаконно приобрел древесину хвойных пород у лиц, не имеющих право торговать стратегическим ресурсом. Затем подозреваемый передал в Сибирскую электронную таможню недостоверные сведения о происхождении и производителе древесины. В итоге сырье, стоимостью более 9 млн рублей было выпущено в Республику Узбекистан.

В результате в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Сейчас он находится под стражей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают в «книжную сокровищницу Сибири»

21 июня 2022
Томские новости

Томский аэропорт заработал в штатном режиме

20 июня 2022
Томские новости

Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

2 июня 2022
Томские новости

В Томске появится ассамбляж, посвященный истории района Болота

30 мая 2022
Томские новости

В Томске пройдет маркет авторских вещей

9 июня 2022
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

8 июня 2022
Томские новости

Гастрофестиваль «Жимолость» впервые прошел в Томске

27 июня 2022
Томские новости

Движение трамваев в Томске изменился до 30 июня

20 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают на балет

15 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle