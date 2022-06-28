В Томской области повысили выплаты за принятых в приемную семью пожилых людей и инвалидов

На прошедшем сегодня, 28 июня, заседании Законодательной Думы Томской области депутаты приняли поправки, увеличивающие выплаты за каждого принятого в приемную семью инвалида и человека, нуждающегося в социальном обслуживании.

Всего за 2021 год в регионе было создано 24 таких приемных семьи для пожилых людей и инвалидов, в которых проживают 26 нуждающихся в уходе человек. При этом в учреждения социального обслуживания в течение этого периода обратилось 95 человек за консультацией по организации приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, и 61 человек, нуждающийся в социальном обслуживании. ПРи этом 75% обратившихся за консультацией отмечают низкий размер выплаты.

«Поступило очень много обращений по поводу того, что сумма для поддержки людей, которые нуждаются в уходе, недостаточна, — рассказала председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. — Когда мы в прошлом году принимали этот закон, уже тогда стояли вопросы о необходимости увеличения этой суммы. Сегодня такая индексация по предложению областной администрации проведена».

Согласно обновленной версии закона, теперь приемные семьи, взявшие к себе одиноких пожилых людей, будут получать за каждого по 8 тыс. рублей вместо 5 тыс. рублей. Для тех, кто принимает в семью человека с инвалидностью 1 группы, выплаты вырастут с 6,5 тыс. рублей до 10,4 тыс. рублей.

Предполагается, что с увеличением размера выплаты вырастет и количество граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, желающих воспользоваться данной стационарозамещающей технологией. Это позволит снизить количество человек, направленных в стационарные учреждения социального обслуживания.

В 2022 и 2023 годах в Томской области планируется создать приемные семьи для 54 граждан, нуждающихся в социальных услугах, в том числе не менее 16 из которых признаны инвалидами 1 группы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: