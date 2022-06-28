В Томской области расширили перечень получателей жилищных сертификатов

28 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Сегодня, 28 июня, на заседании Законодательной Думы Томской области были приняты поправки в законы о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Изменения предполагают расширение перечня получателей жилищных сертификатов, а также возможность приобретения жилья в пригороде.

«На сегодняшний день складывается достаточно острая ситуация по обеспечению жильем детей-сирот. Мы расширили категорию тех, кто имеет право на получение жилищного сертификата вместо получения квартиры. С учетом сегодняшних поправок правом на получение жилищного сертификата будут обладать порядка 75 сирот», — объяснила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Согласно документу, дата вынесения судом решения о возложении на органы местного самоуправления обязанности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот сдвигается до 1 мая 2022 года. Также устанавливается положение о достижении возраста 23 лет лицами указанной категории по состоянию на 1 мая 2022 года включительно.

«Ребенок получает сертификат, если он подписывает в рамках судебного заседания мировое соглашение с органом власти — как правило, это муниципальное образование. Таким образом мы защищаем права детей», — подчеркнула Оксана Козловская.

Кроме того, поправки исключают условие о непрерывной трудовой деятельности или наличии на иждивении ребенка инвалида. Также уточняется содержание обязательного критерия для предоставления жилищного сертификата — отсутствие у гражданина неснятой или непогашенной судимости только за умышленное преступление.

Кроме того, на заседании парламентарии внесли поправки, расширяющие территориальные возможности городских округов, городских и сельских поселений по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Изменение касается того, что дети, проживающие на территории Томска, Томского района или Северска имеют право по своему желанию получить квартиру, если такая возможность есть у органов власти, в целом на территории всей агломерации, — уточнила Оксана Козловская. — Если человек проживает на территории Северска и не возражает получить квартиру в „Южных воротах“, то отныне имеет такое право, прежде такой возможности у него не было».

В свою очередь, председатель комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области Олег Правдин отметил, что после внесения поправок в закон приобрести жилье в пригороде смогут еще 74 человека.

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