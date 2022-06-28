Томские «Воины» победили новосибирские «Железные крылья»

Томская команда «Воины» одержала победу на новосибирскими «Железными крыльями» в матче по американскому футболу. Игра прошла в минувшие выходные на стадионе «Политехник», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В упорной борьбе томичи победили гостей со счетом 46:44. После домашней игры нашим спортсменам предстоит провести встречу на выезде. Она состоится 9 июля в Новосибирске. По итогам двух матчей определится победитель, который поборется с лучшей командой из дивизиона «Юг» за право участвовать в плей-офф.

«Безумно рад, что мы наконец-то доросли до участия в межрегиональных соревнованиях и смогли организовать матч на хорошем уровне. Сыграли достойно, соперники не отставали, и игра получилась интересной. Было много зрителей. Приятно, что нас поддерживают. Впереди много работы. Необходимо собраться с силами и вырвать на выездном матче путевку на юг», — поделился впечатлениями после матча руководитель федерации американского футбола Томской области Андрей Зорин.

Игра прошла в рамках межрегиональных соревнований по американскому футболу «Вторая лига — 2022». Все команды-участницы разделены на пять дивизионов, томичи и новосибирцы представляют дивизион «Сибирь».

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