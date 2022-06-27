Томичей приглашают на концерт в честь выпускников ТПУ

Томский Обзор / Фото: 27 июня 2022 // Фото: news.tpu.ru

Завтра, 28 июня, в Томске пройдет выпускной для студентов Томского политехнического университета. Он завершится концертом на набережной Ушайки, который смогут посетить все желающие, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году выпускники ТПУ впервые пройдут церемонию посвящения в инженеры — дадут клятву и получат кольцо как символ принадлежности к профессиональному сообществу. Выпускной начнется с ректорского приема выпускников, имеющих отличия в учебе, научной, проектной, предпринимательской деятельности, и другие заслуги перед Томским политехом.

Всем выпускникам-медалистам в этом году впервые вручат памятное кольцо «Миссия: инженер». Оно символизирует принадлежность к профессиональному сообществу инженеров — выпускников ТПУ и призвано напоминать о профессиональной этике и принципах профессиональной деятельности, служить опознавательным знаком и «паролем» членов сообщества, помогать строить и поддерживать связи и коммуникацию между выпускниками ТПУ после окончания университета. Студенты также прочтут «Клятву инженера» — торжественное обещание следовать своему призванию и честно выполнять свой долг.

«Инженер — это гораздо больше, чем профессия. Это образ мышления, отношения к миру и своему делу. Это не просто красивые слова. Спросите практически любого выпускника ТПУ любого года выпуска, ощущает ли он свою принадлежность к особой группе людей — выпускников ТПУ и инженеров. Большинство отвечают однозначно и утвердительно. Поэтому мы искали некий объект, который бы стал ярким и понятным символом этой принадлежности. В этом году наши выпускники впервые получат памятное кольцо „Миссия: инженер“ и принесут „Клятву инженера“. Возможность получить и носить кольцо — привилегия и знак того, что его владелец осознает суть и цели своей профессиональной деятельности, обладает особыми профессиональными и личностными качествами, он может рассчитывать на поддержку инженерного сообщества. Кольцо нельзя будет купить, только получить за отличия в учебе, научной, проектной, предпринимательской деятельности и другие заслуги перед ТПУ», — говорит и.о. ректора Томского политеха Дмитрий Седнев.

После торжественной церемонии всех выпускников Томского политеха и томичей приглашают на праздничную вечеринку «Политех — это навсегда». Она начнется в 19.00 на набережной реки Ушайки. На празднике выступят кавер-группа Rocking Radio, а также дуэт DJ Enott и барабанщика Vlad Shoky.

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