Завтра томичей ждет ливень, град и сильный ветер

25 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 26 июля, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, местами град. При грозах порывы ветра 16-21 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с получением прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра днем в Томске ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха днем 30°С. Ветер южный, 3 метра в секунду.

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