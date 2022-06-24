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Через два года в Томск привезут 5 новых трамваев

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В 2024 году в Томск поставят 5 новых трамваев для маршрута №1. Транспорт закупят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Соответствующая заявка, подготовленная администрацией города и области, одобрена Минтрансом РФ.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на конкурс поступили заявки от 44 регионов, одобрены 21, в том числе от Томска. Для поставки транспорта потребуется софинансирование региона в объеме 55% от средней стоимости транспортного средств.

«Стоимость нового трамвая высокая, бюджету города такие траты не осилить. Даже 55% стоимости — очень значимая для муниципалитета и региона сумма. Но для Томска поставка новых трамваев необходима. Подвижной состав давно не обновлялся. Между тем это экологичный вид транспорта, независимый от пробок», — сообщил и.о. мэра Михаил Ратнер, добавив, что отправленная заявка является лишь небольшим шагом в развитии городского электротранспорта.

«Будем решать этот вопрос поэтапно», — отметил Михаил Ратнер.

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