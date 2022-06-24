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Все задержанные из-за тумана рейсы прибыли в томский аэропорт

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Задержка рейсов авиакомпаний S7, «Аэрофлот», «Победа» и «Красавиа», которые не смогли приземлиться в томском аэропорту «Богашево» из-за метеоусловий, составила до 3,5 часов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В настоящее время все задержанные рейсы приземлились в томском аэропорту.

Как сообщалось, прилет самолетов из Москвы, Новосибирска и Красноярска в Томск задерживался из-за тумана.

Так, задержка рейса 1530 «Аэрофлота» составила 1 час 52 минуты, рейса 463 «Победы» — 43 минуты, рейса 2615 S7 — 39 минут, рейса 129 «Красавиа» — 3 часа 18 минут.

Вместе с тем из-за задержки прилета самолета авиакомпании «Красавиа» из Красноярска задерживаются последующие вылеты этого самолета из Томска в Стрежевой, а также обратно в Красноярск.

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