Девочка, переходившая дорогу на «красный», попала под колеса иномарки в центре Томска
23 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: vk.com/public_tomsk_police
Сегодня, 23 июня, в Томске под колеса Kia Rio попала 12-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 11.00 на пр. Ленина, 105. По предварительным данным, девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП ребенка с травмами доставили в медучреждение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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