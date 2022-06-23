Девочка, переходившая дорогу на «красный», попала под колеса иномарки в центре Томска

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Сегодня, 23 июня, в Томске под колеса Kia Rio попала 12-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.00 на пр. Ленина, 105. По предварительным данным, девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенка с травмами доставили в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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