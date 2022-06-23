Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
23 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 25 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 37 человек. 15 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 294 случаев заболевания коронавирусом. 130 636 заболевших выздоровели. 855 скончались.
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