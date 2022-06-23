18+
18+

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 25 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 37 человек. 15 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 294 случаев заболевания коронавирусом. 130 636 заболевших выздоровели. 855 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

Томский тяжелоатлет привез «золото» с всероссийских соревнований

2 июня 2022
Томские новости

В Томской области зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом

9 июня 2022
Томские новости

«Автодорстрой» из ХМАО за 550 млн руб. реконструирует 15 км дороги на севере Томской области

14 июня 2022
Томские новости

В Томске пройдет гастрофестиваль, посвященный жимолости

22 июня 2022
Томские новости

Врио губернатора Томской области Мазур вошел в предварительный список кандидатов «Единой России» на выборы главы региона

2 июня 2022
Томские новости

Новые технологии «Газпром нефти» позволят начать полномасштабную добычу палеозойской нефти в Западной Сибири

15 июня 2022
Томские новости

Почти 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

11 июня 2022
Томские новости

В томском Бостаду появились 170 новых видов и сортов папоротников

14 июня 2022
Томские новости

Почти 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

31 мая 2022