«Газпромнефть-Восток» продолжит развитие социальных объектов на севере Томской области

23 июня 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько подписал социально-экономические соглашения с Александром Карловым, главой Парабельского района, и Андреем Ащеуловым, главой Каргасокского района Томской области.

При поддержке «Газпромнефть-Востока» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» в Парабельском и Каргасокском районах области будут реализованы ключевые социально-значимые проекты. Так, например, предприятие займется развитием культурно-досуговых объектов райцентров, ремонтом учебных заведений и благоустройством территорий.

Парабельскому району будет оказана помощь на ремонт школ и организацию летнего трудоустройства и занятости детей. Так, в Нарымской школе заменят кровлю, крыльцо и электропроводку. В результате проведенных работ в школе села Старица будут обновлены кровля и пол.

В Каргасокском районе будут выполнены ремонтные работы в зданиях детских образовательных организаций и районном Доме культуры.

«Мы используем различные инструменты социального инвестирования: соглашения, поддержка инициатив местных сообществ и активистов в рамках грантового конкурса, реализация специальных проектов в сфере образования, культуры и спорта. Уверен, что такой комплексный подход позволит улучшить качество жизни в Парабельском и Каргасокском районах», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

«Без социально-экономического партнерства с предприятием району было бы сложнее изыскать средства на все эти цели, а также на реализацию других проектов. „Газпромнефть-Восток“ для нас — давний партнер, благодаря которому мы можем улучшать качество жизни парабельцев, проживающих на севере области», — сообщил глава Парабельского района Александр Карлов.

«В основе нашего партнерства с „Газпромнефть-Востоком“ — социально-ответственное отношение бизнеса к территории своей деятельности. Все это время мы совместными усилиями реализуем социально значимые проекты, способствующие повышению качества жизни. В их числе, например, строительство хоккейной коробки на главной каргасокской спортивной площадке — стадионе „Юность“. Искренне рад тому, что у администрации Каргасокского района есть такой надежный партнер и в решении проблем местного значения, и в стремлении не останавливаться на достигнутом, развиваться, идти вперед», — отметил глава Каргасокского района Андрей Ащеулов.

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