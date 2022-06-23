Томичей приглашают на благотворительную выставку кошек Воскресенской горе

23 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 25 июня, в Томске на Воскресенской горе пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных, в рамках которой томичи могут выбрать себе котов в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, сообщают организаторы.

На мероприятии, организованном приютом «Мягкие лапки», можно будет купить картины, пластинки и книги. Все средства, вырученные с продажи, пойдут на приобретение кормов и медицинское обслуживание животных. Все желающие также могут принести корм или другие вкусняшки питомцам томских приютов.

Сейчас в пяти частных приютах для животных содержится 208 подопечных. Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор.

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — рассказала один из организаторов выставки Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00 на Воскресенской горе по адресу: ул. Бакунина, 3. В случае дождя животных переместят в комфортное помещение внутри Музея истории Томска.

Подопечные томских приютов, которых можно будет забрать на ярмарке Фото: предоставлено Ларисой Прохоровой

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: