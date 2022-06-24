Городошная площадка высокого качества появится в Таре благодаря грантовой поддержке «Газпромнефть-Востока»

24 июня 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Активисты городошного спорта из города Тара Омской области решили построить новую площадку для игр, где могли бы соревноваться спортсмены со всей области. Для этого был разработан проект «Тарские городки», который стал победителем грантового конкурса «Газпромнефть-Востока» программы социальных инвестиций «Родные города».

В Таре очень популярна игра в городки. Но до сих пор у любителей этого спорта была в распоряжении только старая площадка, не соответствующая всем требованиям сертификации для проведения игр. Новое поле будет иметь площадь 90 кв метров, железное основание в месте установки «городов» и бетонное покрытие у «конов», откуда игрок кидает биту. Такое оснащение позволит проводить соревнования областного уровня.

В данный момент на новом месте уже ведутся строительные работы. Территория расчищается от лишней растительности, завозится песок. Профессиональным строителям помогают волонтеры и сами игроки. Желание иметь современное высококачественное поле объединяет городошников всего Тарского района. На стройку приезжают игроки из соседних населенных пунктов: Бобровка, Мартюшево, Баженово.

«Благодаря грантовому конкурсу „Газпромнефть-Востока“ программы социальных инвестиций „Родные города“ компании „Газпром нефть“ строительство городошной площадки в городе Тара позволит не только поддерживать и совершенствовать спортивную форму команды, но и привлекать к занятиям национальными видами спорта молодое поколение. Проведение соревнований по городошному спорту городского, районного и межрайонного масштаба, зональных соревнований северной группы Омской области разнообразит активный отдых жителей города и способствует укреплению традиций городошного спорта на территории Тарского района», -- рассказал глава Тарского муниципального района Евгений Лысаков.

«Основной костяк нашей команды — это люди в возрасте от 50 лет и старше. И, конечно, есть желание увлечь этим игровым спортом детей, чтобы омолодить команду. Именно поэтому мы строим нашу площадку рядом со школой. Видя тренировки, подростки могут увлечься этой игрой, которая развивает координацию и меткость, учит выстраивать тактические ходы и приемы. Первые соревнования на новой площадке мы планируем провести в сентябре, в профессиональный праздник нефтяников, с помощью которых мы и построим для себя современную игровую зону для наших городошников», — сообщил автор проекта «Тарские городки» Иван Копейкин.

«Я был на тренировке по тяжелой атлетике, когда ко мне подошел тренер Николай Николаевич по городкам, и пригласил попробовать силы в этой игре. Я согласился. И мне понравился этот вид спорта. В результате теперь, помимо атлетики, увлекся и городками. Мне импонирует, что это достаточно спокойный, но все же спорт. Он не требует большой силы и выносливости, но воспитывает системность, расчет силы при броске, размеренность при шаге. Я уже участвовал в областных соревнованиях „Королева спорта“. После того, как площадка будет построена, думаю, мне удастся замотивировать нескольких своих друзей на занятия в городки», — отметил ученик 8 класса Тарской средней школы №2 Матвей Мурашов.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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