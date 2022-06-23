Сибирский химкомбинат определится с судьбой радиохимзавода ближе к 2030 году, пока оставил аффинаж на нем

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2022 // Фото: atomsib.ru

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) не стало торопиться с проектом переноса аффинажного производства с радиохимического завода (РХЗ) на сублиматный завод (СЗ), определится с судьбой РХЗ позднее, ближе к 2030 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя гендиректора по операционной деятельности — директора по производству Николая Шинкаркина.

«В настоящее время на Сибирском химическом комбинате аффинаж (очистка поступившего на комбинат уранового сырья) осуществляется на высоком техническом уровне на производственных мощностях РХЗ. Это позволяет эффективно решать задачи предприятия как отраслевого центра конверсии», — сообщил Николай Шинкаркин.

Еще в апреле 2018 года СХК объявлял о планах переноса аффинажного производства с РХЗ на СЗ, организовав тендер на предпроектные работы по подготовке обоснования инвестиций. Тогда предельная стоимость переноса производства оценивалась в 1,697 млрд рублей. Мощность проектируемого объекта — 12 тыс. тонн урана в год с возможностью увеличения мощности до 18 тыс. тонн в год. Тогда предполагалось, что в 2020 году СХК приступит к проектированию, а в 2021 году уже введет производство на СЗ.

Но к настоящему моменту, сообщил Шинкаркин, проектирование еще не завершено. На эти работы затрачено пока 60 млн рублей. «Сведения по полным затратам на расширение конверсионного производства будут получены в ходе завершения проектных работ и прохождения соответствующей экспертизы», — пояснил он.

Проект, который получил название «Новый конверсионный завод», предполагает сосредоточение на площадке сублиматного завода, конверсионного производства и аффинажного.

«Проект решает две основные задачи — экологическую, включающую повышение надежности и безопасности производства, и технологическую, направленную на внедрение в производство современных технологических и конструкторских решений, обеспечивающих наилучшие в мире показатели эффективности», — сказал Шинкаркин.

Вместе с тем, профильное производство на РХЗ — извлечение урана и плутония из отходов уран-графитовых реакторов комбината — было завершено еще в 2009 году, тогда была переработана последняя партия облученных стандартных урановых блоков (ОСУБ). До 2013 года РХЗ вырабатывал продукты незавершенного производства от переработки ОСУБ, в 2014 году СХК начал выводить завод из эксплуатации. Но аффинажное производство продолжало работать.

«Окончательное решение по использованию промышленной площадки РХЗ будет принято после реализации программы «Развитие конверсионного производства Топливной компании АО «ТВЭЛ» в АО «СХК» ближе к 2030 году», — добавил Шинкаркин.

Ранее сообщалось, что за счет размещения конверсии и аффинажа на одной площадке будут минимизированы существующие перевозки, в том числе железнодорожные. Уменьшится количество отходов, которые образуются и на том, и на другом заводах, соответственно в перспективе это улучшит экономические показатели АО «СХК».

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет 4 завода по обращению с ядерными материалами.

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