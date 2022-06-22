Томич победил в турнире по шахматам в Киргизии
22 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: depms.ru
Томский шахматист Егор Пахомов стал первым на международном «Кубке Леонида Юртаева — 2022», который прошел в Киргизии.
Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие более 200 шахматистов из России, Азербайджана, Киргизии, Казахстана и Узбекистана.
Мастер спорта России Егор Пахомов выступал в самой титулованной группе «А». В течение всего турнира томич шел в лидирующей группе. Перед последним туром он занимал вторую строчку в таблице. Победа в решающей партии над международным гроссмейстером из Узбекистана вывела его в победители.
Об истории развития томских шахмат можно узнать в нашем материале.
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