Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 32 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 44 человек. 16 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 242 случаев заболевания коронавирусом. 130 558 заболевших выздоровели. 855 скончались.



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