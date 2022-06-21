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В воскресенье в Томске ограничат движение участке трассы Томск — Каргала — Колпашево

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В воскресенье, 26 июня, на время проведения велопробега Gran Fondo Tomsk будет ограничено движение на участке трассы Томск — Каргала — Колпашево в Томском районе.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, ограничение продлится с 6.00 до 18.00. В это время будет запрещено движение автотранспорта по правой стороне проезжей части на участке с 27,2 по 35,65 км трассы (от поворота к селу Моряковский Затон до деревни Нелюбино).

Уточняется, что движение транспортных средств будет осуществляться по левой стороне трассы по одной полосе в каждом направлении. Контроль соблюдения вводимого ограничения будут обеспечивать сотрудники ГИБДД.

Схема организации движения

Иллюстрация: пресс-служба обладминистрации

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