В Томской области исчезают борец бородатый и весёлка обыкновенная
21 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Википедия
В Томской области разработали новый проект распоряжения о внесении изменений в Красную книгу Томской области. Согласно документу в число редких включены 15 видов животных, растений и грибов, 4 вида исключены.
Как сообщается на сайте регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, категории редкости присвоены следующим видам:
- Борец бородатый (категория статуса редкости 3);
- Бузульник сизый (категория статуса редкости 3);
- Гуменник сибирский таежный (категория статуса редкости 2);
- Гуменник западный лесной (категория статуса редкости 2);
- Строчовик круглоспоровый (категория статуса редкости 2);
- Саркосома шаровидная (категория статуса редкости 3);
- Весёлка обыкновенная (категория статуса редкости 3);
- Опенок чеканный (категория статуса редкости 2);
- Лепиота древесинная (Чешуйница древесинная) (категория статуса редкости 3);
- Рядовка мацутакэ (категория статуса редкости 2);
- Бухвальдоболет древесинный (категория статуса редкости 3);
- Ганодерма блестящая или Трутовик лакированный (категория статуса редкости 3);
- Фомитопсис лекарственный или лиственничная губка (категория статуса редкости 3);
- Гриб-зонтик девичий (категория статуса редкости 3);
- Хромозера синепластинковая (категория статуса редкости 3).
Также из Красной книги предлагается исключить следующие виды:
- Бруннера сибирская;
- Озерная лягушка;
- Подосиновик белый;
- Косуля сибирская.
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