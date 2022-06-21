18+
18+

В Томской области исчезают борец бородатый и весёлка обыкновенная

Природа, Томские новости, виды растения пропала трава исчезающие виды красная книга В Томской области исчезают борец бородатый и весёлка обыкновенная

В Томской области разработали новый проект распоряжения о внесении изменений в Красную книгу Томской области. Согласно документу в число редких включены 15 видов животных, растений и грибов, 4 вида исключены.

Как сообщается на сайте регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, категории редкости присвоены следующим видам:

Также из Красной книги предлагается исключить следующие виды:

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на спектакль о страхах

20 июня 2022
Томские новости

Томская область намерена субсидировать рейсы в Санкт-Петербург и Сочи

14 июня 2022
Томские новости

«Сибстекло» начало замещать песок из европейской части РФ томским

7 июня 2022
Томские новости

Терабайтов много не бывает: «Ростелеком» и VK запустили партнерский тарифный план «Облачный»

15 июня 2022
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» поддержал проект по сохранению родникового озера

17 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по выставке «Фантастик пластик»

14 июня 2022
Томские новости

Томский ученый разработал тренажер для реабилитации детей с ДЦП

10 июня 2022
Томские новости

Томичи смогут увидеть редкие виды кактусов

16 июня 2022
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

20 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle