В Томской области исчезают борец бородатый и весёлка обыкновенная

Томский Обзор / Фото: 21 июня 2022 // Фото: Википедия

В Томской области разработали новый проект распоряжения о внесении изменений в Красную книгу Томской области. Согласно документу в число редких включены 15 видов животных, растений и грибов, 4 вида исключены.

Как сообщается на сайте регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, категории редкости присвоены следующим видам:

Борец бородатый (категория статуса редкости 3);

Бузульник сизый (категория статуса редкости 3);

Гуменник сибирский таежный (категория статуса редкости 2);

Гуменник западный лесной (категория статуса редкости 2);

Строчовик круглоспоровый (категория статуса редкости 2);

Саркосома шаровидная (категория статуса редкости 3);

Весёлка обыкновенная (категория статуса редкости 3);

Опенок чеканный (категория статуса редкости 2);

Лепиота древесинная (Чешуйница древесинная) (категория статуса редкости 3);

Рядовка мацутакэ (категория статуса редкости 2);

Бухвальдоболет древесинный (категория статуса редкости 3);

Ганодерма блестящая или Трутовик лакированный (категория статуса редкости 3);

Фомитопсис лекарственный или лиственничная губка (категория статуса редкости 3);

Гриб-зонтик девичий (категория статуса редкости 3);

Хромозера синепластинковая (категория статуса редкости 3).

Также из Красной книги предлагается исключить следующие виды:

Бруннера сибирская;

Озерная лягушка;

Подосиновик белый;

Косуля сибирская.

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