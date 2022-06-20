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Транспортная прокуратура проверяет задержку 6 рейсов из томского аэропорта

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Задержка вылета шести рейсов авиакомпании «КрасАвиа» из томского аэропорта «Богашево» произошла в период с 17 по 19 июня, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ожидание вылета в Красноярск и Стрежевой составило от 2 до 27 часов.

Кроме того, 18 июня авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) отменила рейс Томск-Новосибирск, отправив пассажиров к месту следования автобусом.

«По указанным фактам Томской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения перевозчиком законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров», — говорится в сообщении.

Вместе с тем с 9 по 18 июня аэропорт в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы работал в ограниченном режиме — принимал и отправлял рейсы с укороченной полосы. Выполнялись рейсы только в Новосибирск, Красноярск, Стрежевой, Нижневартовск и Сургут. С 19 июня аэропорт продолжил работу без ограничений для пассажиров.

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