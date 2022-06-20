В Томске презентовали книгу «Последнее письмо святого юриста Юрия Новицкого»

20 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 17 июня, в Томске прошла презентация книги «Последнее письмо святого юриста Юрия Новицкого».

Автором идеи и продюсером издания стал томич — управляющий партнер юридической фирмы «LL.C-Право» и создатель социальной юридической службы Pro Deo Дмитрий Лизунов.

Книга, вышедшая в мае 2022 года в издательстве «Никея», приурочена к столетию со времени Петроградского процесса 1922 года. Он проходил над православным духовенством в рамках кампании по изъятию церковных ценностей. На скамье подсудимых тогда оказались 86 человек.

Трибунал приговорил к смертной казни 10 человек, включая митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина, архимандрита Сергия (Шеина), адвоката И. М. Ковшарова и профессора Ю. П. Новицкого. Им вменялось в вину «распространение идей, направленных против проведения советской властью декрета об изъятии церковных ценностей, с целью вызвать народные волнения для осуществления единого фронта с международной буржуазией против советской власти». Четверо были расстреляны в августе 1922 года, включая и Юрия Новицкого, шестерым казнь заменили на тюремное заключение.

Другие осужденные получили от одного месяца до 5 лет лишения свободы, 26 человек были оправданы. В 1990 году приговор был отменен, все осужденные реабилитированы за отсутствием состава преступления, а через два года «причислены к лику святых мучеников».

Автором книги стала Екатерина Иванова (псевдоним — Екатерина Федорчук) — литературный критик, писатель, поэт. Иллюстратором — София Дзюба, книжный график из Санкт-Петербурга, активно интересующаяся периодом 20–30-х годов прошлого века.

«Последнее письмо» интересно реализовано с точки зрения книжного дизайна: книга издана в открытом переплете из шелковой ткани и необработанного картона, корешок прошит цветными нитками.

Книжный блок выполнен из разных видов бумаги — текст с иллюстрациями и раздел с историческими фотографиями отличаются по цвету и фактуре, часть портретных вклеек реализована на кальке:

Книга продолжила проект «Святые юристы», начавшийся в 2017 г. как выставка в офисе юридической фирмы «LL.C-Право». В экспозиции тогда были представлены «христиане, прославленные в лике святых и трудившиеся на ниве закона». Позднее Дмитрий Лизунов планировал превратить сюжет о «святых юристах» в театральную постановку — для нее уже писалась пьеса, когда началась пандемия COVID-19. Проект переформатировали, и начался поиск издателя.

Дмитрий Лизунов рассказывает о книжном проекте (в центре_. Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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