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Томский аэропорт заработал в штатном режиме

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Накануне, 19 июня, томский международный аэропорт вернулся в обычный режим работы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее, с 1 по 18 июня, в томском аэровокзале вводились временные ограничения, связанные с выполнением работ по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы.

«Ремонтные работы выполнены с высоким качеством. Их круглосуточно контролировали служба строительного контроля подрядчика и сотрудники строительного контроля заказчика. Дальнейшая реконструкция отдельных участков полосы не потребует ограничений», — говорится в сообщении.

Ремонтные работы ведутся в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры с объемом финансирования из федерального бюджета в размере 2,81 млрд рублей. Сроки выполнения работ — 2019–2022 годы. Основная цель модернизации — увеличение пропускной способности аэропорта, обеспечение соответствия искусственной взлетно-посадочной полосы и других объектов аэродромной инфраструктуры требованиям в области безопасности полетов.

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