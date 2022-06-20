«Монолит-строй» вложит 12 млрд руб. в деревообрабатывающие производства Томской области

20 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

ООО «Монолит-Строй» (завод МДФ-плит «Латат» в Томской области) введет в эксплуатацию три завода по обработке дерева и производству карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) с общим capex (капитальные затраты — прим.ред.) 12 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на врио губернатора Томской области Владимира Мазура.

Соглашение о строительстве новых производств Мазур и гендиректор «Монолит-строя» Даниил Рябченко подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«Документ включает инвестору зеленый свет на строительство трех современных производств с общими вложениями под 12 миллиардов рублей. Это завод OSB-плит, которые используются в качестве строительных и отделочных материалов. Это завод по выпуску концентрата КФК-85, необходимого в глубокой переработке древесины и мебельном производстве. И завод березовой фанеры», — сообщил глава региона.

На заводах будет создано 820 рабочих мест. Мощность предприятий не уточняется.

Как сообщалось, «Монолит-строй» завершил строительство завода OSB-плит за 5,2 млрд рублей, планирует запустить его в ближайшее время. Мощность завода — 250 тыс. кубометров в год.

Помимо этого, «Монолит-строй» владеет заводом МДФ-плит «Латат» (запущен в 2010 году, в 2012 году вышел на проектную мощность). Предприятие имеет полный цикл производства: заготавливает лес на арендованных участках, производит плиты МДФ, а также конечную продукцию в виде линейки строительных и отделочных материалов (межкомнатные двери, ламинированное напольное покрытие, декоративные стеновые панели).

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Монолит-строй» зарегистрировано в 2004 году. По данным ЕГРЮЛ, компания в равных долях принадлежит кипрской Entomo Ltd и супруге сооснователя СМП банка Ирае Гильмутдиновой. При этом ранее последняя владела долей в 25%, еще 25% принадлежало сыну бывшего губернатора Санкт-Петербурга Алексею Полтавченко, он вышел из числа совладельцев завода в мае 2021 года.

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