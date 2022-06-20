Движение трамваев в Томске изменился до 30 июня

20 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

В Томске в связи с ремонтом трамвайных путей будет временно закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 3, 4, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с сегодняшнего дня, 20 июня, до 30 июня. В это время будет проводиться ремонт путей на ул. Лебедева на участке от пр. Комсомольского, 48 до ул. Лебедева, 40.

В это время вижение трамваев будет осуществляться по схеме:

▫️маршрут № 2 «пл. Южная — пр. Кирова — мкр. Черемошники»

▫️маршрут № 5 «пл. Южная — пр. Комсомольский — пл. Батенькова»

На линии по маршруту № 2 будет работать 18 трамваем с интервалом 7-10 мин, по маршруту № 5 будет работать 7 единиц с интервалом 12-15 мин. Движение трамваев в сторону ост. Восточная закрыто.

Оперативную информацию о режиме работы трамвайных маршрутов № 2,5 можно получить по телефонам 53-22-68, 28-29-05

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