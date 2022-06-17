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В Томске на месяц ограничат движение по ул. Лебедева

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На следующей неделе, 20 июня, в Томске ограничат движение на ул. Лебедева на участке от пр. Комсомольский до ул. С. Разина, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 9.00 понедельника, 20 июня, до 23.00 20 июля. В это время на данном участке будет проводиться ремонт трамвайных путей.

Томичей просят учитывать ограничение и заранее выбирать маршрут для движения.

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