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Томские гиревики привезли две медали с чемпионата России

Томские спортсмены стали обладателями медалей чемпионата России по гиревому спорту в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие 300 спортсменов из 42 регионов страны. По итогам выступлений томский гиревик Евгений Иванов занял третье место с результатом 59 подъемов в длинном цикле. Он выступал в весовой категории до 68 кг. Дмитрий Черкашин стал вторым в двоеборье в весовой категории до 85 кг (239,5 очков). Призёров к состязаниям подготовили тренеры Сергей Руднев и Николай Тимофеев.

В общекомандном зачёте сборная Томской области заняла пятое место, а в командной эстафете томичи Виталий Сидорко, Максим Загороднев, Иван Черкашин и Сергей Коршунов стали седьмыми (133 подъёма).

Кроме того, по итогам соревнований Дмитрий и Иван Черкашины, а также Евгений Иванов попали в расширенный состав сборной команды России для участия в чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в ноябре в Индии.

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