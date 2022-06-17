Томская студентка первой в стране получила разрешение на управление ядерным реактором

Магистрантка Томского политеха, физик-ядерщик Алина Горбунова стала первой девушкой в РФ, получившей разрешение Ростехнадзора на самостоятельную работу в должности инженера по управлению исследовательским ядерным реактором.

Как уточняют в пресс-службе вуза, на днях она приступила к работе на реакторе ТПУ. В ее обязанности входит пуск и остановка реактора, контроль его технологических параметров и выполнение других ответственных задач.

Алина Горбунова учится на первом курсе магистратуры по программе «Ядерные реакторы и энергетические установки» на английском языке. Чтобы получить разрешение на управление реактором, ей нужно было пройти полугодовое обучение, стажировку и сдать в общей сложности девять экзаменов — внутренних и перед комиссией Ростехнадзора, непосредственно на реакторе.

«Экзамены принимались строго. Я бы даже сказала, что внутренние экзамены были сложнее. Проверялось знание нормативных документов, должностных обязанностей инженера по управлению, правил эксплуатации реакторного оборудования, норм ядерной и радиационной безопасности, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. Политех дает очень хорошую теоретическую и, что более важно, практическую базу, поэтому удалось успешно сдать все экзамены и получить разрешение на работу», — рассказывает студентка.

Теперь девушка совмещает учебу с работой в должности «Инженер по управлению исследовательским ядерным реактором». Рабочий график инженера — три смены в неделю. Смена длится по 12 часов и бывает дневной или ночной. За пультом работают два оператора: инженер по управлению и начальник смены.

Обучение, стажировку и аттестацию Ростехнадзора Алина проходила вместе с двумя своими одногруппниками. Все они успешно прошли экзамены и получили разрешения на работу.

«Это был наш первый опыт: мы решили дать возможность студентам уже в магистратуре пройти аттестацию и приступить к реальной работе на действующем реакторе. У них уже есть необходимая база знаний и навыков, и мы их дополнительно подготовили. Аттестация Ростехнадзора — это очень серьезная процедура. И опыт ее прохождения — это огромный плюс для студентов в дальнейшей работе. Так как все реакторы разные, если они перейдут работать потом, например, на АЭС, они будут вновь проходить аттестацию. Но они уже будут знакомы с этой процедурой. Помимо того, что работа по специальности во время учебы — это финансовое подспорье», — говорит начальник учебно-научного центра «Исследовательский ядерный реактор» ТПУ Артем Наймушин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: