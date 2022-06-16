В Томске вандалы опять сломали лавочки у «Авангарда»

Неизвестные повредили садовые диваны на площадке, расположенной возле ДНТ «Авангард» в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

«Местные жители не раз отмечали, что вандалы разрушают лавочки и другие фигуры, расположенные в сквере, оставляют мусор на тротуарах и клумбах. Информация об этих фактах передается в полицию», — сообщают в администрации, отмечая, что районная администрация вновь вынуждена восстанавливать прежний вид площадки.



Пространство у ДНТ «Авангард» было благоустроено в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь были обустроены тротуары, проведено озеленение, установлены новые лавочки, батуты, детская площадка, построен скейт-парк.

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