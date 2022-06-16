Томичей приглашают на авторскую экскурсию «Томск в 1905 году»

16 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В субботу, 18 июня, состоится экскурсия «Томск в 1905 году». О том, каким был город в начале XX века, расскажет историк, краевед, журналист, автор романа «Погром» Сергей Мальцев.

Участники пройдут по главному проспекту Томска и узнают о ключевых событиях первой революции, в том числе и печально известного томского погрома. Прогулка будет сопровождаться отрывками из романа «Погром», включая и фрагменты из второй еще не опубликованной книги.

«Я расскажу об облике центральных улиц Томска в 1905 году, структуре и состоянии органов власти, о событиях первой революции и погрома», — поясняет Сергей Мальцев.

Среди участников прогулки также будет разыграна книга «Погром» с автографом автора.

Экскурсия стартует в 11.00 от угла ул. Аркадия Иванова и пр. Ленина около «Кванториума» и закончится на ул. Розы Люксембург, 4, у дома, в котором снимал квартиру руководитель Томского комитета РСДРП Вольф Броннер.

Стоимость участия в прогулке — 1000 рублей.

Сергей Мальцев — томский историк, краевед и журналист. Писал колонки для многих томских интернет-изданий. Краеведческий обозреватель «Томского Обзора». Гид, автор городских тематических экскурсий «Университетский проспект», «Томские конфессии», «История питейных заведений Томска». Весной 2022 года в независимом издательстве «Макушин Медиа» вышла первая книга дебютного романа Сергея «Погром».

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