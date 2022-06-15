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Завтра в Томске ограничат движение по ул. Карла Маркса

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Завтра утром, 16 июня, в Томске временно ограничат движение по ул. К. Маркса на участке от пер. Красный до пер. Ванцетти, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что ограничение будет действовать с 9.00 четверга, 16 июня до 24.00 субботы, 18 июня. В это время на указанном участке специалисты «Томск РТС» займутся заменой строительной части и трубопровода на участке тепломагистрали № 6.

В пресс-службе отмечают, что сроки проведения работ на коммуникациях были скоординированы для синхронизации с работами по восстановлению дорожного полотна в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

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