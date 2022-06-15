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В конце июня часть жителей Ленинского района Томска останется без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды ЖКХ отключение график отключения когда дадут воду В конце июня часть жителей Ленинского района Томска останется без воды

В Томске с связи с ремонтными работами жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды на весь день.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 9.00 среды, 29 июня, до 1.00 четверга, 30 июня, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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