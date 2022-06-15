В Томске осудили девушку, которая брала деньги за интимные услуги, но обманывала клиентов

15 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

В Кировском районном суде вынесли обвинительный приговор 23-летней томичке, обвиняемой в мошенничестве и кражах.

Как сообщают в пресс-службе суда, с октября 2021 года по январь 2022 года девушка разместила в интернете сведения об оказании интимных услуг. Клиентов она приглашала к себе домой. Пока мужчины находились в ванной девушка похищала их деньги и уходила из квартиры. Возвращалась она только после ухода клиента.

В общей сложности жертвой мошенницы стали 13 томичей, в совокупности лишившиеся более 90 тыс. рублей.

По итогу судебного заседания томичку приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.

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