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В Томске прошли межрегиональные соревнования по мотоспорту

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В минувшее воскресенье, 12 июня, в Томске состоялись межрегиональные соревнования по мотоциклетному спорту, в который приняли участие спортсмены из Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Омской и Томской областей.

По данным пресс-службы регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, к участию допускались мотоциклисты в возрасте от 7 до 17 лет. Юноши состязались в классах: 50, 65, 85 и 125.

Также в рамках турнира состоялся чемпионат Томска, где выступали взрослые спортсмены.

Фото: Серафима Кузина

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