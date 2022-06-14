В Томске прошли межрегиональные соревнования по мотоспорту
14 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина
В минувшее воскресенье, 12 июня, в Томске состоялись межрегиональные соревнования по мотоциклетному спорту, в который приняли участие спортсмены из Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Омской и Томской областей.
По данным пресс-службы регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, к участию допускались мотоциклисты в возрасте от 7 до 17 лет. Юноши состязались в классах: 50, 65, 85 и 125.
Также в рамках турнира состоялся чемпионат Томска, где выступали взрослые спортсмены.
Фото: Серафима Кузина
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