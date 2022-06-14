Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по выставке «Фантастик пластик»

В галерее «В Главном» 22, 24 и 29 июня пройдут экскурсии по выставке арт-объектов современного дизайна из переработанного и вторичного пластика — «Фантастик Пластик», сообщают организаторы.

В экспозицию вошли более 40 работ зарубежных и российских дизайнеров и дизайн-студий. Посетители увидят как уже реализованные проекты — от украшений и одежды до арт-инсталляций, так и экспериментальные идеи использования отслужившего свой срок пластика. Организаторы ставят задачу на примерах российской и мировой практик рассказать о возможностях, которые дает переработка и вторичное использование этого материала.

— Пластик не просто можно перерабатывать — делать это совершенно необходимо. И тогда он станет главным материалом XXI века, — рассказала куратор выставки и соосновательница Московского музея дизайна Александра Санькова. — Ученые создали различные технологии переработки пластиковых отходов, а дизайнеры и архитекторы произвели из них множество полезных предметов — и это только начало освоения пластмассы как вторсырья. У каждого вторичного материала особые свойства, но главное — из всех них получаются долговечные и прочные изделия: скажем, доски для причалов или черепица из переработанного пластика прослужат более 100 лет.

Экскурсии стартуют в 18.30 по адресу: главный корпус ТГУ, пр. Ленина, 36. Проводить их будут студенты первого курса магистратуры «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» — Светлана Крылова и Вера Плотникова. Посещение бесплатное, но обязательна предварительная регистрация по ссылке. При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: