Томская область намерена субсидировать рейсы в Санкт-Петербург и Сочи

14 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области объявил об отборе получателей субсидий на выполнение авиарейсов из Томска в Санкт-Петербург и Сочи, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на документацию, опубликованную на сайте департамента.

Согласно объявлению, авиаперевозчикам возместят часть затрат на выполнение рейсов.

Заявки на участие в отборах принимаются до 18 июля.

Как сообщалось, в феврале Росавиация включила в перечень субсидируемых направлений девять рейсов из Томской области, рейсов в Сочи и Санкт-Петербург в списке не было.

Согласно расписанию томского аэропорта «Богашево», с начала июля до конца октября рейсы в Санкт-Петербург по код-шерингу будут выполнять авиакомпании Nordwind и «Икар» (Красноярск, торговая марка Pegas Fly). Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Вместе с тем, рейсов в Сочи в расписании нет.

Томский аэропорт «Богашево», находящийся под управлением холдинга «Новапорт», сотрудничает с 10 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 13 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем в 2020 году.

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