18+
18+

Томская область намерена субсидировать рейсы в Санкт-Петербург и Сочи

Путешествия, Томские новости, полет перелеты самолет движение субсидии отбор маршрутная сеть рейсы Томская область намерена субсидировать рейсы в Санкт-Петербург и Сочи

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области объявил об отборе получателей субсидий на выполнение авиарейсов из Томска в Санкт-Петербург и Сочи, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на документацию, опубликованную на сайте департамента.

Согласно объявлению, авиаперевозчикам возместят часть затрат на выполнение рейсов.

Заявки на участие в отборах принимаются до 18 июля.

Как сообщалось, в феврале Росавиация включила в перечень субсидируемых направлений девять рейсов из Томской области, рейсов в Сочи и Санкт-Петербург в списке не было.

Согласно расписанию томского аэропорта «Богашево», с начала июля до конца октября рейсы в Санкт-Петербург по код-шерингу будут выполнять авиакомпании Nordwind и «Икар» (Красноярск, торговая марка Pegas Fly). Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Вместе с тем, рейсов в Сочи в расписании нет.

Томский аэропорт «Богашево», находящийся под управлением холдинга «Новапорт», сотрудничает с 10 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 13 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем в 2020 году.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске появится ассамбляж, посвященный истории района Болота

30 мая 2022
Томские новости

В Томске скорректируют работу светофоров на ремонтируемом Коммунальном мосту

26 мая 2022
Томские новости

В томском Заварзино открыли проезд по резервному мосту

18 мая 2022
Томские новости

Речные перевозчики Томской области смогут получать субсидии на ремонт судов

26 мая 2022
Томские новости

На днях томичей ждут заморозки

7 июня 2022
Томские новости

В Томске установили пешеходные мостики на ремонтируемой ул. Гагарина

16 мая 2022
Томские новости

Сибиряки за май пополнили свои счета на 12 миллиардов рублей

25 мая 2022
Томские новости

В выходные изменится расписание поезда Тайга — Томск

16 мая 2022
Томские новости

«Автодорстрой» из ХМАО за 550 млн руб. реконструирует 15 км дороги на севере Томской области

14 июня 2022