Томичей просят не купаться в фонтанах

Администрация Томска обратилась к жителям города с просьбой не купаться в фонтанах, а также не выливать в них мыльные жидкости и не оставлять мусор.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, купание в фонтанах может повредить технологическое оборудование — форсунки, насадки и светильники. Кроме того, в фонтанах циркулирует обычная водопроводная вода, непроточная. В целях очистки в нее добавляются фильтрующие вещества, которые могут сказаться на состоянии кожи купающихся.

«Купание в фонтане — процедура негигиеничная. Фонтаны оснащены дорогостоящими чувствительными датчиками, которые могут выйти из строя при соприкосновении с человеком», — говорится в сообщении.

Кроме того, томичей просят не допускать в чаши фонтана детей.

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