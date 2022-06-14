Пассажиры поезда Томск — Новосибирск могут рассчитывать на скидку до 50% до конца лета

14 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова/ из архива издания

Все лето пассажиры скоро поезда №869/870 сообщением Томск-2 — Новосибирск смогут рассчитывать на скидку до 50% при поездках в вагонах 2 и 3 класса по некоторым маршрутам.

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, оформить проездные документы от станции Томск-2 и Томск-1 до станции Тайга-2 можно будет со скидкой 40% от полной стоимости билета, до станции Юрга-1 — со скидкой 50%. Жители города Болотное и поселка городского типа Мошково смогут совершать поездки до станции Новосибирск-Главный с выгодой 50% от полной стоимости билета. Скидка будет действовать в прямом и обратном направлениях.

Также пассажиры смогут выгодно совершить поездку в вагонах 2 и 3 класса обслуживания из Новосибирска до Яшкино, а также из Яшкино до Томска. Скидка составит 20% и 30% соответственно.

Для пассажиров, следующих по маршруту Новосибирск-Главный — Томск-1, предусмотрена скидка в размере 10% от стоимости проезда в вагоне 2 класса. Совершить поездку в вагоне, оборудованном рядами комфортных кресел с откидными столиками, пассажиру можно будет за 855 рублей вместо 950 рублей.

Поезд Томск — Новосибирск курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Для пассажиров доступны вагоны трех классов обслуживания. Отправление со станции Томск-2 в 6:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:25. В обратном направлении поезд отправляется со станции Новосибирск-Главный в 17:30, прибывает на станцию Томск-2 в 22:15. Время указано местное.

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