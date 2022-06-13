В Томской области зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 49 человек. 15 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 002 случаев заболевания коронавирусом. 130 193 заболевших выздоровели. 849 скончались.



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