В Томской области зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом
13 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 49 человек. 15 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 132 002 случаев заболевания коронавирусом. 130 193 заболевших выздоровели. 849 скончались.
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