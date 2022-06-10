ПСБ в Томске стал победителем IХ Межрегиональной премии «Финансовый Престиж»

10 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: ПСБ

ПСБ в Томске стал победителем IХ Межрегиональной премии «Финансовый Престиж» в номинации «Лучший интернет-банк для юридических лиц».

Как сообщает пресс-служба учреждения, это восьмая победа ПСБ в премии «Финансовый престиж»: пять раз банк получал награду за лучшие дистанционные каналы, два раза - за лучшую банковскую карту, в этом году признание томичей и экспертного совета снова получил интернет-банк для юридических лиц.

«Онлайн-каналы – визитная карточка ПСБ. Наши клиенты давно привыкли управлять своими финансами со смартфона, поэтому для нас стало особенно важным сохранение полноценного мобильного банка в текущих условиях. И нам это удалось: для смартфонов на операционной системе Android мобильное приложение ПСБ продолжает работать в обычном порядке, для клиентов с iPhone мы адаптировали интернет-банк, что позволило им пользоваться всеми привычными сервисами с прежней скоростью», – отметил заместитель регионального директора ПСБ в Томске Вячеслав Извеков.

Премия «Финансовый Престиж» — первая в России межрегиональная статусная награда, вручаемая финансовым организациям по результатам народного голосования, контрольных закупок и независимых оценок экспертного совета. Впервые она была вручена в Томской области в 2012 году, а с 2015 года приобрела статус межрегиональной. Премия «Финансовый престиж» включена в комплекс мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Российской Федерации, и содействует повышению качества финансовых услуг.

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