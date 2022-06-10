«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» в Томске наградил участников конкурса журналистов и блогеров

10 июня 2022 / Томский Обзор

Директор Томского филиала «Ростелекома» на пресс-завтраке поздравил участников регионального этапа XI конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Корреспонденты томских СМИ представили на суд жюри 21 работу, в которых рассказали о применении новых технологий в экономике региона и о разработках в сфере ИТ-решений.

Всего в этом году на конкурс поступила 191 работа от представителей СМИ и блогеров Сибири, Бурятии и Забайкальского края. Томские представители медиасферы заявляли свои материалы по пяти основным номинациям: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа». Кроме того, организаторы предложили две специальные номинации: «Умный город для жизни» и «Цифровой стиль жизни».

Журналист радиостанции «Радио Сибирь Томск» Ангелина Гайсина заняла первое место в номинации «Радио и подкасты» за выпуск программы «Особый интерес» под названием «Робот человеку садовник». Это рассказ о томских ученых, разработавших робота-садовода с искусственным интеллектом, который способен без помощи человека выращивать растения и овощи на Земле, а в будущем, возможно, и на Марсе. Теперь Ангелина поедет на федеральный этап конкурса в Москву. Победители финала отправятся за Северный полярный круг, посетят технологические площадки «Ростелекома», откроют для себя популярные туристические места Севера.

Директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин вручил лауреатам дипломы и подарки, поблагодарил за проделанную работу: «В этом году впервые в истории конкурса радиожурналистика была выделена в отдельную номинацию. Приятно осознавать, что победу в Сибири среди мастеров радиоэфира одержала томичка. Теперь мы будем болеть за Ангелину в столице. Благодарен каждому конкурсанту за информативные сюжеты и публикации, которые вызывают неподдельный интерес у аудитории. Приглашаю всех журналистов и блогеров региона к участию в проекте в следующем году».

«Мы хотим поблагодарить организаторов за то, что в рамках конкурса появилась отдельная номинация “Радио и подкасты”. Раньше мне и другим коллегам по цеху приходилось состязаться в одной номинации с телевизионщиками. Это было непросто, поскольку специфика наших работ отличается. Все наши большие и маленькие победы — это заслуга тех, про кого мы делаем свои сюжеты: сибирских ученых, разработчиков и тестировщиков. А наша задача — быть профессиональными свидетелями их работы и информировать об этом томичей», — поделилась Ангелина Гайсина.

Мероприятие прошло в теплой и непринужденной атмосфере, гости задавали представителям филиала вопросы на самые разные темы: о цифровизации и развитии инфраструктуры в области, кибербезопасности и социальной деятельности компании.

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