Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 57 человек. 13 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 910 случаев заболевания коронавирусом. 130 031 заболевший выздоровел. 848 скончались.



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