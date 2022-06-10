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В Томской области на 20% повысят оклады бюджетников

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Оклады работников бюджетной сферы в Томской области поднимут на 20%. Соответствующее распоряжение дал врио губернатора региона Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, с 1 июня выросли оклады педагогов общего, дополнительного и профессионального образования, мастеров производственного обучения, воспитателей детских садов, работников культуры, социальных работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, руководителей и специалистов учреждений, специалистов центров занятости и так далее. А также тех работников, кто получает минимальную заработную плату – таких, как уборщик, вахтер, сторож.

В сообщении также отмечается, что оклады государственных и муниципальных служащих повышены на 10%, а не на 20%, как у остальных бюджетников.

«В среднем общий рост составит 5–7%. Потому что, повторю, на 20% вырастет окладная часть, а общий заработок зависит, в том числе, от премиальных выплат. Конкретный размер начислений у каждого сотрудника будет разным и зависит от отрасли, категории, занимаемой должности. Из бюджета области на эти цели будет выделено более двух миллиардов рублей», – сказал Владимир Мазур.

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