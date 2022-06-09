К Дню России почтовые отделения в Томской области изменят график работы

9 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: УФПС России по Томской области

В ближайшие выходные, 11-13 июня, в Томской области изменится график работы почтовых отделений, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, 11 июня почтовые отделения Томской области закроются на час раньше. Воскресенье, 12 июня, станет выходным днем для всех отделений почтовой связи, кроме круглосуточных. В понедельник, 13 июня, отделения Почты России в Томской области будут принимать клиентов по режиму работы воскресенья.

Также уточняется, что почтальоны доставят пенсии и пособия в праздничные дни по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Режим работы некоторых сельских отделений может отличаться. Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: