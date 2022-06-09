Томский политех вновь попал в топ-10 национального рейтинга RAEX

9 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Томский политехнический университет занял 9 место в национальном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, оставаясь единственным нестоличным вузом с такими высокими баллами, сообщает пресс-служба ТПУ.

Томский политехнический университет занимает девятое место рейтинга с общим баллом 4,1036. Это лучший результат среди нестоличных вузов. Томский государственный университет за год опустился с 17 на 18 место рейтинга с баллом 3.8918. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники занимает 66 место. Томский государственный архитектурно-строительный университет — на 87.

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 85 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. Всего в ежегодный рейтинг ста лучших вузов агентства RAEX вошли университеты из 31 региона России.

В 2022 году в анкетировании приняли участие 206 вузов. Возглавляет рейтинг, как и год назад, МГУ им. М.В. Ломоносова. Также в десятку лучших вузов входят МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ, НИУ ВШЭ и другие университеты.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 — интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметрами их образовательной и научно-исследовательской деятельности и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников. В качестве статистической информации используются данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников. В рейтинге не могут участвовать вузы творческой и спортивной направленности, а также силовых ведомств. Оценке подлежат только головные вузы, их филиалы не рассматриваются составителями рейтинга.

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