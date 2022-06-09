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Досрочные выборы губернатора Томской области пройдут 11 сентября

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Депутаты Законодательной думы Томской области на внеочередном собрании в четверг назначили дату досрочных выборов губернатора региона на второе воскресенье сентября, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала парламента.

«В связи с заявлением губернатора Томской области Сергея Жвачкина о досрочном прекращении полномочий, его полномочия прекращены указом президента. В связи с этим Законодательная дума Томской области должна назначить досрочные выборы губернатора на ближайшее второе воскресенье сентября — на 11 сентября 2022 года», — сказала спикер облдумы Оксана Козловская.

По ее словам, выборы будут профинансированы из регионального бюджета, сумма составит 167,5 млн рублей.

Козловская также подчеркнула, что в Томской области сохранятся прямые выборы главы региона.

«Я знаю позицию ряда наших депутатов и руководителей фракций о том, что было бы, наверное, целесообразно рассмотреть такой вариант (об отмене прямых выборов — прим.ред.), но мы обсуждали этот вопрос и считаем, что прямые выборы на территории Томской области должны быть сохранены», — пояснила председатель облдумы.

Как сообщалось, 10 мая глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура. Он был представлен в новой должности на внеочередном собрании Законодательной думы Томской области 12 мая.

В начале июня Мазур вошел в предварительный список кандидатов «Единой России» на выборы главы региона.

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