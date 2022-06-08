S7 приостановила проект лоукостера Сitrus

8 июня 2022 / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Авиакомпания S7 решила заморозить проект лоукостера Citrus, который должен был начать полеты летом 2022 года, сообщает агентство новостей «Интерфакс».

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов (Airbus A320neo — прим.ред.) не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — сообщила представитель S7.

Решение о дальнейшей судьбе проекта, по ее словам, будет принято к концу года. При этом команда Citrus продолжит работу в холдинге, в том числе по выполнению совместных рейсов S7 и ее дочерней компании «Глобус», на базе которой планировалось создать лоукостер. В сертификате «Глобуса» есть три самолета Airbus А319, напомнили в S7.

О запуске нового лоукостера авиакомпания S7 заявила в сентябре 2021 года. Первые рейсы планировалось совершить в июле 2022-го. Полеты должны были осуществляться на Airbua A320neo розового цвета. Предполагалось, что маршруты лоукостера преимущественно будут сконцентрированы на направлениях в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области.

В конце февраля, вскоре после объявления санкций Евросоюза, запрещающих поставки в РФ иностранных самолетов, Citrus прекратил набор персонала. До этого компания набирала бортпроводников, инженеров, специалистов по аэронавигационному обеспечению и различных менеджеров для работы в Москве, Омске и Казани. Продажи билетов на рейсы компании, запланированные на весну, так и не открылись.

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