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На днях томичей ждут заморозки

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В ближайшие дни, 8–9 июня, в Томске ожидается понижение температуры воздуха, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В Томске 8 и 9 июня при прояснениях сохраняются заморозки 0-2°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила личной безопасности и внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем 17°С, в ночь на четверг 5°С.

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