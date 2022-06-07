На днях томичей ждут заморозки
7 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев/ из архива издания
В ближайшие дни, 8–9 июня, в Томске ожидается понижение температуры воздуха, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«В Томске 8 и 9 июня при прояснениях сохраняются заморозки 0-2°С», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила личной безопасности и внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.
По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем 17°С, в ночь на четверг 5°С.
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