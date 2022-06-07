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В понедельник запустят дополнительные поезда между Томском и Асино

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В связи с дополнительным выходным днем и повышенным спросом на поездки в понедельник, 13 июня, назначается курсирование пригородных поездов №6998/6997 сообщением Томск-2 — Асино.

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД отправление со станции Томск-2 в 7:31, прибытие в Асино в 9:56. В обратном направлении со станции Асино дополнительный поезд отправится в 18:05 с прибытием на станцию Томск-2 в 20:29.

С более подробной информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании, с 8:00 до 20:00 по телефону 8-800-700-2501 (звонок бесплатный), а также в кассах АО «Кузбасс-пригород».

Ранее сообщалось, что в День России скорый поезд Томск — Новосибирск совершит дополнительный рейс.

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