Из-за ремонта Коммунального моста в Томске изменили график работы маршрутки № 36 и 37

Маршрутные автобусы № 36 и 37 изменили график, автобус № 36 также и схему движения на период ремонта Коммунального моста в Томске. Изменения действуют с понедельника, 6 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы на протяжении двух недель проводили встречи с жителями Тимирязева и других присоединенных территорий этой части города, искали наилучший вариант схемы движения пассажирского транспорта», — сообщил начальник департамента городского хозяйства Руслан Абасов.

Так томичи поддержали предложение организовать рейсы с интервалом в 15 минут с 6.00. Изменилась и схема движения 36-го маршрута.

«Но это не окончательно, мы тестируем варианты, общаемся с людьми, корректируем все в ручном режиме», — отметил Руслан Абасов.

В направлении «Поселок 105-й километр» автобусы будут двигаться по маршруту: Алтайская — Сибирская — Киевская — Фрунзе — Ленина — Нахимова — Шегарский тракт — Ново-Трактовая — ул. Октябрьская — поселок 105-й километр (разворот без отстоя) — ул. Октябрьская — Школьная — ул. Ленина — ул. Ново-Тактовая — Шегарский тракт — пр. Ленина — пр. Фрунзе- ул. Киевская — ул. Сибирская — ул. Алтайская (конечная).

С графиком движения автобусов можно ознакомиться на сайте центра пассажироперевозок. Свое мнение по поводу изменений можно высказать по ☎️ 28-29-06.

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